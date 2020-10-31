В Воронеже аналитики назвали самый опасный перекресток

Скорые достаточно часто выезжают на воронежские перекрестки со сложными схемами движения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Результаты исследования по аварийности воронежских перекрестков представили аналитики онлайн-школы «Фоксфорд». При этом они принимали во внимание ДТП 2019 года. По ним уже сложилась цельная картина, в то время как по 2020-му выводы еще делать рано.

Самый опасным перекрестком Воронежа признали пересечение улиц Плехановской и Кольцовской в самом центре города. Здесь из-за крайне сложного движения со всех сторон, ну и, конечно, и из-за недисциплинированности водителей в 2019 году случилось шесть аварий. В то же время смертельных случаев в последнее время не было.

По четыре ДТП в 2019 году были зарегистрированы на перекрестках улиц Героев Сибиряков и Олеко Дундича рядом с парком «Танаис» (семь пострадавших), а также на улицах Ленинградской в районе дома № 18, по адресам: Московский проспект, 15 и Ленинский проспект, 1.

Отметим, однако, что аварии с большим количеством пострадавших все же чаще происходят в Воронежской области, где водители, видимо, несколько расслабляются, выехав из города, и, так сказать, «отпускают вожжи». Последнее такое ДТП случилось в пятницу, 30 октября, в Грибановском районе. Там столкнулись рейсовый автобус «Сетра» и грузовик «Вольво». Один человек погиб, девять получили ранения.