Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже аналитики назвали самый опасный перекресток

На пересечении Плехановской и Кольцовской в 2019 году случилось шесть ДТП
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Скорые достаточно часто выезжают на воронежские перекрестки со сложными схемами движения.

Скорые достаточно часто выезжают на воронежские перекрестки со сложными схемами движения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Результаты исследования по аварийности воронежских перекрестков представили аналитики онлайн-школы «Фоксфорд». При этом они принимали во внимание ДТП 2019 года. По ним уже сложилась цельная картина, в то время как по 2020-му выводы еще делать рано.

Самый опасным перекрестком Воронежа признали пересечение улиц Плехановской и Кольцовской в самом центре города. Здесь из-за крайне сложного движения со всех сторон, ну и, конечно, и из-за недисциплинированности водителей в 2019 году случилось шесть аварий. В то же время смертельных случаев в последнее время не было.

По четыре ДТП в 2019 году были зарегистрированы на перекрестках улиц Героев Сибиряков и Олеко Дундича рядом с парком «Танаис» (семь пострадавших), а также на улицах Ленинградской в районе дома № 18, по адресам: Московский проспект, 15 и Ленинский проспект, 1.

Отметим, однако, что аварии с большим количеством пострадавших все же чаще происходят в Воронежской области, где водители, видимо, несколько расслабляются, выехав из города, и, так сказать, «отпускают вожжи». Последнее такое ДТП случилось в пятницу, 30 октября, в Грибановском районе. Там столкнулись рейсовый автобус «Сетра» и грузовик «Вольво». Один человек погиб, девять получили ранения.

ДТП