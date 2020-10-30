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Появились фото и видео аварии с участием грузовика и автобуса на воронежской трассе

Погиб один человек, еще девять в больнице
Анна ГРЕБЕНКИНА
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предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Появились фото аварии на воронежской трассе, где пострадали десять человек. Напомним, ДТП случилось вечером 30 октября в Грибановском районе. На на 423 км автодороги «Курск-Саратов» столкнулись рейсовый автобус «Сетра», следовавший по маршруту «Борисоглебск - Москва», и грузовик «Вольво». Один человек погиб, еще девять доставили в медицинское учреждение. Одного пассажира деблокировали спасатели. Личности людей пока не установлены. Всего в автобусе было 13 человек.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Причину аварии и ее обстоятельства сейчас выясняют правоохранители.

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