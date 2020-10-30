Жители Воронежской области стали чаще брать микрозаймы

В третьем квартале 2020 года жители Воронежской области набрали 66 642 микрозайма. Интерес к займам «до зарплаты» в нашем регионе вырос на 25%. Во втором квартале наши земляки набрали 53 332 микрозайма.

- Сегмент займов «до зарплаты» продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом процесс восстановления идет достаточно уверенными темпами. Однако, стоит отметить, что и снижение выдачи во 2 квартале было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах. Вместе с тем, полностью рынок займов «до зарплаты» пока не восстановился».

В то же время в Воронежской области вырос за квартал средний размер потребкредита. Сейчас он составляет более 187 тысяч рублей. До этого было чуть более 165 тысяч.