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С 1 ноября проезд по трассе «Дон» в Воронежской области подешевеет

Для легковушек цена в среднем снизится от 130 до 245 рублей
Артем ИЛЬИН
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Зимой ездить не так приятно, зато на платных участках можно будет сэкономить.

Зимой ездить не так приятно, зато на платных участках можно будет сэкономить.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 1 ноября, в госкомпании «Автодор» переходят на зимние тарифы. Стоимость проезда скорректирована по сравнению с предыдущим сезоном 2019/2020 годов с учетом инфляции 2019 года. Изменена и часть скидок для владельцев транспондеров и абонементов.

Стоимость проезда по трассе «Дон» от 21 по 1319 километр (Московская область – Краснодарский край) для легковых автомобилей снизится по сравнению с летней на 130-245 рублей, в зависимости от дня недели.

С понедельника по четверг тариф ниже, чем с пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. Скидка по транспондеру АПД сохранится в размере 15 процентов. По программам лояльности также можно дополнительно сэкономить до 15% от стоимости проезда.

В то же время на 5 процентов подорожают абонементы на проезд по платным участкам М-4 «Дон». Их стоимость не индексировалась с 2018 года.