Общее число вакансий в Воронежской области за год сократилось на 10%

А вот число соискателей растет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

296 жителей Воронежской области за последние сутки заразились COVID-19. Пока дополнительных ограничений практически нет, но так или иначе бизнес наверняка с опаской думает о «второй волне».

Поэтому мы решили узнать, не сокращают ли работодатели вакансии? По данным сайта hh.ru, в сентябре в Воронежской области динамика общего числа вакансий и соискательской активности «замерла» на отметке 0%. До этого было три месяца роста. Количество предложений о работе в июле приросло по сравнению с июнем на 6%, в августе показало динамику относительно июля на 13%.

Общее число вакансий в регионе в третьем квартале 2020 года стало на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

- А вот число активных резюме соискателей, напротив, стало больше. Так, в июле прирост резюме в регионе составил 19% относительно такого же месяца предыдущего года, в августе – 17%, в сентябре – 13%, - сообщили в пресс-службе hh.ru.

Самыми востребованными оказались специалисты сферы «Продажи» - число таких предложений составило 26% от общего числа вакансий в регионе. Нужны люди на производстве и рабочий персонал (по 12%). Также популярны специалисты строительной области (10%) и сферы информационных технологий (9%).