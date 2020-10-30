Воронежские синоптики рассказали, какими будут ноябрь и зима

Синоптики предполагают, что в ноябре сильных холодов не будет. Да и дождей ожидается меньше, чем обычно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежском гидрометцентре рассказали, каким будет ноябрь. Сильных холодов не обещают.

- Среднемесячная температура ноября будет на 1,3 градуса выше нормы, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Вроде это немного. Но дело в том, что норма – минус 0,2 градуса. То есть, месяц то по идее зимний. 10 ноября по многолетним наблюдениям обычно наступала метеоролигическая зима. А тут, получается, еще осень. Осадков, по нашим прикидкам, выпадет 40 миллиметров, то есть, 80 процентов от нормы. В первой декаде ноября дневная температура будет в пределах +10 градусов, что для последнего месяца осени в нашем регионе очень много.

Оказалось, что четверг, 29 октября, был самым теплым за последние 102 года.

- Днем была зарегистрирована температура 17,5 градусов. Последний раз такую наблюдали 29 октября 1918 года, - сообщил Александр Сушков.

В то же время известен уже даже предварительный прогноз до конца отопительного периода – то есть, с декабря по март.

- В декабре температура ожидается в пределах нормы. А вот январь, февраль и март, по предварительным данным, будут теплее, чем обычно. По конкретным показателям температуры и влажности, естественно, точного прогноза пока дать не можем, - отметил Александр Сушков.