В Воронежской области мужчина, спрятавший труп убитого им соседа, сядет на 16 лет

Три из 16 лет заключения рецидивист проведет в тюрьме. Фото: из архива «КП»

В Бутурлиновском районном суде вынесли приговор по громкому делу 43-летнего местного жителя.

В конце февраля в селе Козловка Бутурлиновского района исчез мужчина. Его 43-летний сосед заявил, что пропавший на самом деле уехал на заработки с цыганом. Однако в марте жительница села обнаружила на одном из огородов холмик со свежей перекопанной землей, похожий на могилу. Она сообщила об этом участковому. Полицейский раскопал землю и обнаружил труп пропавшего мужчины.

Естественно, сразу возникли вопросы к 43-летнему соседу. Тем более что он имел криминальное прошлое, - был судим за особо тяжкое преступление. Как оказалось, рецидивист отнял жизнь у соседа после спора о своей прошлой тюремной жизни. Ссора возникла, как пел Высоцкий, «после литры выпитой». Забив собутыльника до смерти, бывший (а скорее всего и будущий) зэк спрятал тело в подвале, а через два дня зарыл недалеко от своего дома.

На суде выяснили, что на совести 43-летнего убийцы есть еще два преступления: здоровью еще одного человека он причинил тяжкий вред, другого побил не так сильно. Причем в обоих случаях без особых причин.

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии особого режима лишения свободы с ограничением свободы на два года после освобождения. Часть срока – три года – он проведет в тюрьме. Но и после отбытия наказания рецидивист будет должен ежемесячно являться в отдел полиции отмечаться и не менять постоянного места жительства без разрешения. Приговор еще может быть обжалован.