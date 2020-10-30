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Ветхий дом в Воронеже затопило кипятком из срезанных батарей

Залитие началось в квартире, которую выкупил застройщик
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Двухэтажный дом 1936 года постройки на сайте ГИС ЖКХ значится как «ветхий»

Двухэтажный дом 1936 года постройки на сайте ГИС ЖКХ значится как «ветхий»

Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

Активисты регионального отделения «ОНФ» привлекли внимание к ситуации вокруг дома №1 по переулку Славы. На днях местным жителям включили отопление... Но вместо долгожданного тепла людей ждал потоп. Кипяток побежал ручьями с верхнего этажа.

Двухэтажный дом 1936 года постройки на сайте ГИС ЖКХ значится как «ветхий». Здание находится в плане территорий под развитие. В 2017 году право на застройку участка получил застройщик ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» - входит в ГК «Развитие».

Расселить дом №1 по переулку Славы должны до 31 декабря 2022 года. Из 12 квартир остались не расселенными только 3. В них по-прежнему живут воронежцы. Остальные квартиры выкупил застройщик. Как выяснилось, оставшихся жильцов не устроили предложенные варианты с переселением в другие районы города.

Застройщик пообещал проверить и закрыть запорную арматуру и радиаторы в своей квартире

Застройщик пообещал проверить и закрыть запорную арматуру и радиаторы в своей квартире

Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

По словам хозяйки затопленного жилья, в квартире застройщика на 2 этаже вентили были открыты в местах, где батареи демонтированы. Все окна этой квартиры заложены шлакоблоками, а дверь закрыта на замок.

- Мы провели встречу с застройщиком. Он является собственником квартиры, из которой и произошло залитие нижерасположенного помещения. Сегодня он пообещал проверить и закрыть запорную арматуру и радиаторы в своей квартире на 2 этаже. После этого мы сможем подать отопление в дом, - прокомментировали ситуацию в УК «РЭП-101», которая обслуживает данный дом.

ЧП