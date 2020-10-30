Воронежцы могут воспользоваться типовыми заявлениями для подачи в жилинспекцию

Для удобства воронежцев, а также в связи с обилием ошибок в оформлении заявлений для подачи сведений о внесении изменений в реестр лицензий Воронежской области государственная жилищная инспекция Воронежской области разработала и разместила на своем сайте типовые формы.

Эти образцы пригодятся:

- в случаях заключения договора

- в случаях прекращения управления домом

- от имени ТСЖ (ЖК) в случаях, когда собственники приняли решение о создании ТСЖ (ЖК) и товарищество (или жилищный кооператив) самостоятельно инициируют процедуру исключения сведений об управлении домом лицензиатом из реестра лицензий.

- К каждой форме заявления прилагается отдельная опись, в которой указаны обязательные приложения для подачи заявления и рекомендуемые к представлению. Отдельно приведены пояснения к заполнению форм заявлений и порядку раскрытия сведений в ГИС ЖКХ, - рассказали в ГЖИ. -Обращаем внимание, что разработанные формы и описи к ним не являются обязательными, они имеют цель – упрощение процесса их заполнения и сокращения случаев отказов Инспекции или дополнительных запросов.

Формы заявлений можно найти в разделе «лицензирование» / формы заявлений.