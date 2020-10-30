В Воронежской области руководитель и главбух фирмы за свою аферу заплатили государству 25 миллионов

Два начальника поняли, что попытка обмануть государство слишком дорого обходится. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Большим убытком для руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации, занимающейся выращиванием зерновых культур, закончилась афера с налогами. Они создали стандартную схему, создав видимость финансово-хозяйственных отношений с подконтрольными им фирмами типа «Рога и копыта». Их они отражали в налоговой отчетности, из-за чего недоплатили в бюджет НДС на сумму 18,5 миллионов рублей.

Афера была раскрыта в ходе совместных оперативных действий сотрудников полиции, ФСБ и СК. В отношении руководителя и главбуха возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Чтобы избежать ответственности за это преступление (а статья предусматривала и такое наказание как шесть лет тюрьмы), оба начальника скинулись и заплатили не только ущерб, нанесенный казне, но еще и пеню, - всего 25 миллионов рублей.

- Ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчины не привлекались. По закону гражданин, впервые совершивший преступление в налоговой сфере, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатил суммы недоимки и соответствующих пеней и штрафа. Так как все эти условия были соблюдены, уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера предприятия было прекращено, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.