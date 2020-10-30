В Воронежской области попавший в беду водитель больше часа не мог никого остановить

Лейтенанты полиции Максим Крюков и Светлана Шлеина в селе Малая Приваловка Верхнехавского района заметили стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-2108». Рядом мужчина пытался остановить попутную машину.

Подъехавшие инспекторы ДПС выяснили, что у водителя сломался датчик топлива и в результате внезапно закончился бензин. Мужчина около часа пытался остановить какой-нибудь автомобиль, чтобы добраться до ближайшей автозаправочной станции, но никто из водителей так и не остановился. Сотрудники ГИБДД съездили до ближайшей АЗС, заправили канистру бензином и передали ее водителю.