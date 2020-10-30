Жительница Воронежа в своем частном доме организовала наркопритон

44-летняя жительница Воронежа организовала в своем частном доме по улице Газетчиков наркопритон. Для зависимых людей это помещение стало постоянным местом встреч. Тем более, что хозяйке даже платить не приходилось. За «вход» нужно было только приносить алкоголь.

В частном доме полицейские обнаружили предметы для употребления запрещенных веществ. Экспертиза подтвердила, что на посуде остались следы наркотиков. В отделе полиции женщина призналась, что постоянно принимала «гостей».

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Жительнице Воронежа грозитдо 4 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.