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В воронежских банках обнаружили 132 фальшивых пятитысячных купюры

При этом поддельных дензнаков другого достоинства нашли всего 42
Юрий КОЗЛОВ
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Крупные банкноты лучше проверять на подлинность.

Крупные банкноты лучше проверять на подлинность.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В «Банке России» проанализировали третий квартал с точки зрения обнаруженных в этот временной промежуток фальшивых купюр.

Всего за этот период нашли 174 подделки. Большинство подделок (132) – пятитысячные купюры. Это вполне объяснимо – рисковать фальшивомонетчики предпочитают по-крупному.

Для сравнения: подделок номиналом 1000 рублей за квартал изъяли 38. Также обнаружили три двухтысячные фальшивки и одну 50-рублевую.

- При получении наличных стоит проверять несколько защитных знаков: на ощупь, на просвет и при наклоне. Запомните основные признаки подлинности и оценивайте банкноту, применяя «правило трех «П» - пощупай, посмотри, покрути, - советует заместитель управляющего отделением «Воронеж» Банка России Сергей Чернышев.

Если сомнительная банкнота оказалась у вас в кошельке, нужно обратиться в любой коммерческий банк, где бесплатно проведут экспертизу - самостоятельно или с привлечением специалистов Банка России. Поддельную купюру передадут правоохранительным органам, а если она окажется настоящей, ее стоимость переведут на ваш счет. Имейте в виду: попытка расплатиться фальшивой банкнотой, которая случайно попала в ваши руки, - уголовное преступление.

Подробно о признаках подлинности российских денежных знаков можно узнать на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и в новой версии мобильного приложения «Банкноты Банка России».