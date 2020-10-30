Спустя четыре года к 17 годам колонии приговорили убийцу 36-летнего воронежца

В Воронеже осудили убийцу 36-летнего горожанина, расстрелянного у своего дома 3 марта 2016 года. Тело с огнестрельными ранениями груди и спины обнаружили во дворе частного дома по улице Миронова.

Поиски подозреваемого продолжались несколько лет, а уголовное дело «зависло». Но сотрудники уголовного розыска не теряли надежды напасть на след преступника. Установить подозреваемого помог свидетель, который был знакомым обвиняемого. По подозрению в совершении убийства задержали 46-летнего жителя Воронежа.

Следователи восстановили картину преступления:

- В середине февраля 2016 года в процессе дорожного движения по улице Софьи Перовской города Воронежа между обвиняемым и 36-летним мужчиной произошел конфликт, после которого обвиняемый из мести решил убить своего оппонента, используя при этом огнестрельное оружие и патроны к нему, - рассказали в СУСКе Воронежской области.

Обвиняемый выяснил места жительства оппонента и в конце февраля 2016 года приехал к его дому с оружием. Глубокой ночью хозяин прибыл на своем автомобиле домой, открыл ворота и заехал в гараж. Затем мужчина вышел из машины, чтобы закрыть ворота. В этот момент раздались выстрелы.

- В процессе производства выстрелов мужчина попытался скрыться от обвиняемого, забежав в гараж, где упал и скончался от полученных огнестрельных ранений, - сообщили в следственном управлении.

Затем преступник скрылся с места и выбросил оружие в реку Дон на территории Липецкой области в 100 км от места преступления. Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками полиции, с привлечением водолазов извлекли оружие из водоема.

На предварительном следствии подозреваемый признал свою вину и дал показания. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного за данное преступление. Вместе с наказанием, назначенным 31.07.2018 за совершение разбойного нападения, окончательный срок составил 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.