Старшеклассник из Воронежской области победил во всероссийском конкурсе проектов для развития регионов

Ярослав Карчевский. Фото: предоставлено АНО «Россия – страна возможностей».

Ученик Бутурлиновской школы № 9 Ярослав Карчевский стал одним из победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» в возрастной категории от 14 до 17 лет.

В финале конкурса Ярослав представил проект «Дубовая аллея». Дело в том, что недалеко от его школы находится памятник природы – Шипов лес. Команда проекта решила воссоздать его небольшую частицу прямо в школьном дворе, высадив там саженцы дуба.

Ученики школы провели благотворительный концерт, собрав деньги на покупку деревьев. Они также провели несколько экологических акций, разработали буклеты и листовки на тему экологического воспитания, которые раздали жителям ближайшего микрорайона. Кроме того, в рамках проекта в школе был организован волонтерский отряд «Помощники леса». Ребята ухаживают за молодыми саженцами в посадках Шипова леса.

- Наш отряд и сегодня принимает новых добровольцев, ведь лишь объединившись, мы сможем улучшить экологическое состояние города и благоустроить хотя бы маленький его уголок, - рассказал Ярослав Карчевский. - Надеемся, что благодаря победе в конкурсе и поддержке платформы «Россия – страна возможностей» о нашем проекте узнают школьники со всей страны и захотят сделать пусть небольшое, но доброе дело для своей школы, села или города!

Ярослава ждет награждение в начале декабря. Обычно церемония проходила в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, но в 2020 году не исключено, что ее проведут онлайн. Также Ярослав будет участвовать в образовательной смене в международном детском центре «Артек» в 2021 году.