В Воронеже стало известно, как будут работать почтовые отделения 3 и 4 ноября

Будьте внимательны - вечером 3 ноября не затягивайте визит на почту.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воронежском отделении «Почты России» сообщили о графике работы 3 и 4 ноября.
Во вторник, 3 ноября, перед Днем народного единства, почтовые отделения закроются на час раньше. А 4 ноября будет выходным. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда России.
Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного телефона: