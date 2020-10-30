В Воронеже стало известно, как будут работать почтовые отделения 3 и 4 ноября

Будьте внимательны - вечером 3 ноября не затягивайте визит на почту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воронежском отделении «Почты России» сообщили о графике работы 3 и 4 ноября.

Во вторник, 3 ноября, перед Днем народного единства, почтовые отделения закроются на час раньше. А 4 ноября будет выходным. Пенсии и пособия в праздничный день будут доставляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда России.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного телефона: