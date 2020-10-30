Под Воронежем пьяный дебошир разбил стекло на автозаправке

В четверг, 29 октября, неизвестный мужчина похитил товары из сетевого магазина в Рамонском районе. Получив ориентировку на подозреваемого, на его поиски отправились сотрудники местного отделения вневедомственной охраны.

Вскоре с автозаправочной станции пришел сигнал «Тревога» - неизвестный разбил стекло и пытался похитить продукты из торгового зала. Через две минуты сотрудники Росгвардии прибыли на место и обнаружили там мужчину, подходящего под описание с ориентировки. Подозреваемого задержали.

- Как выяснилось, 21-летний местный житель ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и в настоящее время находится под следствием за аналогичное преступление, совершённое умышленно, - рассказали в пресс-службе воронежского управления Росгвардии. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.