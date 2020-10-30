Воронежский мастер стал вторым в конкурсе лучших столяров России

Евгений Воронин за работой. Фото: предоставлено мебельным холдингом «Ангстрем».

С 28 по 30 октября в Воронеже прошел федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр». Площадку для этого выбрали в индустриальном парке «Масловский». В соревновании участвовали победители региональных этапов: мастера из Саранска, Якутии, Рязани, Воронежа и Тамбова. Обязательным условием был стаж работы столяром не менее трех лет.

Конкурс состоял из двух частей: теоретической (в форме тестирования) и практической (изготовление изделия по чертежу). Участникам профессионального соревнования предложили изготовить рамку с использованием ряда соединений, применяемых в столярном деле. Победителя и призеров конкурса определили по общей сумме баллов, набранных за два этапа.

В итоге первое место занял Артем Ненашев (ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», Тамбов), второе – Евгений Воронин (ООО «А-Дизайн», Воронеж), третье – Вячеслав Купцов (АО «ГРПЗ», Рязань). Все лауреаты конкурса получили солидные денежные призы. Артем Ненашев – 300 тысяч рублей, Евгений Воронин – 200 тысяч, Вячеслав Купцов – 100 тысяч. А победителя пригласили на торжественное награждение в Дом Правительства России.

О своей подготовке к конкурсу рассказал второй призер – воронежец Евгений Воронин:

- Мою кандидатуру выдвинул начальник смены Сергей Глебов – он очень активно развивал меня, как профессионала. В первый раз о конкурсе заговорил еще в феврале. Сергей постоянно подталкивает вперед, не дает останавливаться на достигнутом – за это ему огромное спасибо! Считаю, что быть столяром – это призвание.