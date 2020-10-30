В воронежской поликлинике умер пациент

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В воронежской поликлинике №19, расположенной на улице Ростовской, в среду, 28 октября внезапно умер молодой пациент. Мужчине было 37 лет. Он пришел на прием к врачу, но своей очереди не дождался.

По факту смерти воронежца в полиции организовали проверку. Предположительно, причиной трагедии стала остановка сердца.

В связи с эпидемией коронавируса воронежские поликлиники сейчас переполнены пациентами, врачей остро не хватает. В связи с этим в регионе приняли решение 70% всех медработников направить на лечение пациентов с признаками ОРВИ.