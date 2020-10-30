В Воронеже установили личность погибшего водителя «Мицубиси», врезавшегося в грузовик

Полицейские выяснили, что в страшной аварии на подъезде к Воронежу погиб 37-летний житель Ростовской области. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Стало известно, кто погиб в аварии, случившейся после поворота на села Чертовицы, перед мостом и съездом на Воронеж в четверг, 29 октября. Напомним, в 15.10 водитель «Мицубиси Шариот», ехавший в сторону Москвы, врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом, двигавшийся в том же направлении. От удара легковушку смяло в гармошку. Водитель умер до приезда скорой.

Полицейские установили, что погибший – 37-летний житель города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Уточнили и возраст шофера грузовика. Оказалось, что ему не 43, как вначале сообщали, а 34. И он - тоже житель Ростовской области.

Всего 29 октября в Воронежской области произошло 94 ДТП, из них 70 – в Воронеже, 20 – в районах и еще 4 – на федеральных трассах. В семи авариях два человека погибли, еще шесть получили травмы. 5056 любителей быстрой езды оштрафовали за превышение скорости. Кроме того, поймали 10 пьяных водителей.