Воронежец соблазнился забытым в торговом павильоне портмоне

Найденные деньги подозреваемый потратил, а кошелек и документы выбросил Фото: из архива «КП»

33-летний воронежец, оплатив покупку в торговом павильоне на улице Хользунова, забыл на стойке свое портмоне. Когда покупатель обнаружил пропажу и вернулся в магазин, кошелька на месте не оказалось. В нем было около 10 тысяч рублей и документы.

По заявлению потерпевшего полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого - 35-летнего воронежца. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Там молодой человек рассказал, что стоял в очереди за потерпевшим и увидел оставленное им портмоне. Однако не сообщил об этом администрации торговой точки, а забрал кошелек себе. Найденные в нем деньги злоумышленник потратил, а документы и само портмоне выбросил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.