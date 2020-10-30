Поисками людей, выбросивших сибироязвенную вакцину в лесу под Воронежем, займутся прокуратура и ФСБ

Прокуратура и ФСБ проведут проверку по факту обнаружения в лесу на окраине Воронежа нескольких коробок с флаконами вакцины против сибирской язвы производства орловской биофабрики.

Напомним, об инциденте стало известно 28 октября. Коробки обнаружили воронежцы во время прогулки по лесополосе. На место выезжали представители управления ветеринарии Воронежской области, Воронежской станции по борьбе с болезнями животных и управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. А также были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, вакцина с истекшим сроком годности должна была быть утилизирована по правилам, но по каким-то причинам оказалась в лесу.

- Ранее в сентябре – октябре 2020 года также в лесополосе в Воронеже было зафиксировано несколько случаев обнаружения коробок с просроченной вакциной от заболеваний крупного рогатого скота: вакцина против сибирской язвы и эмфиземетозного карбункула ассоциированная живая с датой выработки 2016-2019 гг. срок годности 12 месяцев, вакцина против сибирской язвы животных из штамма 55 ВНИИВВиМ живая сухая с датой выработки 2016-2017 гг. срок годности 2 года, вакцина против сибирской язвы животных из штамма 55 ВНИИВВиМ живая жидкая с датой выработки 2017 г. срок годности 2 года, и другие вакцины, - рассказали в ведомстве.

Сейчас все найденные препараты находятся на хранении в БУВО «Воронежская городская станция по борьбе с болезнями животных» до решения вопроса об их утилизации. По словам специалистов, вакцина не опасна ни для человека, ни для животных.

Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям направило информацию об этом случае в правоохранительные органы для принятия решения.