В Воронежской области впервые с начала осени уменьшилось число занятых ковидных коек

Число больных коронавирусом за сутки все увеличивается, но и количество выздоравливающих тоже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В областном штабе по противодействию коронавирусу сообщили, что впервые с начала осени количество пациентов с COVID-19 в стационарах уменьшилось. Если по состоянию на 26 октября были заняты 4523 койки, то на утро 30 октября – 4421.

Напомним, на утро 30 октября был обновлен суточный рекорд по количеству умерших от COVID-19 – ушли в мир иной 24 человека. В то же время число заболевших неуклонно растет. За последние сутки прибавилось еще 296.

В то же время 894 пациента выздоровели. Видимо, этим и объясняется количество освободившихся коек.

Напомним, из-за загруженности врачей медики просят жителей Воронежской области не вызывать скорую, если у вас, скажем, незначительно поднялась температура или начался насморк. В это время помощь может быть нужна людям, действительно, находящимся в критическом состоянии.