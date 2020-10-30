В Воронежской области на утро 30 октября от коронавируса умерли 24 человека

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Печальный рекорд установил коронавирус в Воронежской области в пятницу, 30 октября. По данным оперативного штаба области по борьбе с болезнью, в этот день от осложнений инфекции скончалось больше всего пациентов – 24 человек. Общее количество жертв болезни достигло 431.

Продолжается суточный рост новых больных. На 30 октября он составил 296 человек. Всего теперь в регионе 24 773 больных с диагнозом «коронавирус».

Выздоровели к этому дню 25109, за сутки – еще 824 пациента.