Ветер и дождь обещают воронежцам на выходные

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В конце этой недели осень заявит о своих правах. Уже в пятницу к вечеру в Воронеже начнется дождь. Сначала – моросящий, ближе к ночи он наберет силу.

Такими же сырыми и промозглыми обещают быть и выходные. В субботу, 31 октября, днем будет +11 при ветре 9 м/с и дождь. Под утро пройдет ливень и поднимется сильный ветер – до 14 м/с. Последний разгонит дождевые облака, и осадки прекратятся. Но лишь на несколько часов. Уже к вечеру 1 ноября с неба снова закапает.

Значит, пора доставать резиновые сапоги, куртки и зонты. На этот раз – надолго. Кстати, в наступлении циклона есть и свои плюсы: ночные морозы пока отступят.

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