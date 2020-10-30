В воронежских лесах отмечают деревья, подлежащие рубке

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

С отменой особого противопожарного режима в лесах Воронежской области возобновились лесохозяйственные работы, приостановленные в начале осени из-за засухи.

В молодняках проводят осветление и прочистку, завершают уходные работы за лесными культурами, высаженными в этом и прошлом годах. Продолжается осенняя кампания по посадке леса.

Сотрудники лесхоза прорубают визиры, устанавливают столбы по углам лесосек, делают геодезическую привязку к квартальным просекам и другим ориентирам на участках, где в следующем году запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия и рубки ухода. Инженеры-лесопатологи отмечают деревья, подлежащие вырубке.