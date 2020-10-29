Лето и начало осени 2020 года пожарные запомнят надолго. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 29 октября, согласно постановлению регионального правительства, в Воронежской области отменили особый противопожарный режим.

Однако в МЧС советуют не спешить сжигать ботву и другой растительный мусор. Дело в том, что в большинстве случаев делают это крайне неаккуратно, и вероятность пожара все равно высока. Да и нюхать сильный дым от такого костра – занятие не из приятных. Правила правильного сжигания мусора можно посмотреть здесь.

Напомним, что нынешнее засушливое лето и начало осени привело к страшным пожарам – горели леса в Павловском, Новохоперском, Борисоглебском, Бобровском (в нем огонь уничтожил деревья на площади 125 гектаров) районах. Полыхали они и совсем недалеко от Воронежа – в Медовке, Новоподклетном, Бабяково, Ямном.