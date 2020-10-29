Воронежский «Буран» перевел матч с «Югрой» в овертайм, проигрывая 0:3

Никита Тертышный своим буллитом все же принес "Югре" два очка. Фото: кадр с видео

Фантастический по драматургии матч прошел в Ханты-Мансийске. Местная «Югра» с огромным трудом одолела «Буран». Хотя в середине третьего периода, казалось, что хозяева ледовой площадки без всяких проблем возьмут свои два очка в основное время игры.

Однако обо всем по порядку. Сначала ход матча не радовал поклонников яркого хоккея. Команды не баловали их обилием опасных моментов. Лед тронулся (в переносном, конечно, смысле слова) на 29 минуте, когда игрок «Югры» Иван Лекомцев реализовал большинство – 0:1. А на 37-й Артем Воронин упрочил преимущество хозяев – 0:2.

В третьем периоде, казалось бы, все решила искусно подставленная Никитой Тертышным под бросок клюшка на 52 минуте – 0:3. Но с этого времени начали твориться чудеса. Хоккеисты «Югры» до такой степени расслабились, что нахватали кучу удалений.

«Ураганные» воспользовались этими подарками. В течение пятиминутного большинства сначала на 55 минуте Иван Яценко поразил «девятку» ворот Владимира Сохатского - 1:3. Затем на 57-й в падении забил гол Илья Николаев – 2:3. И, наконец, за 40 секунд до окончания основного времени Яценко оформил дубль и перевел игру в овертайм – 3:3.

Дополнительное время прошло без голов. В серии буллитов опытный Сохатский отразил все броски, а вот наш вратарь Денис Перевозчиков был бессилен справиться с выстрелом Тертышного – 3:4. «Югра» все-таки завоевала два очка, но «Буран» вырвал хотя бы одно. У «ураганных» их стало девять, и они поднялись на две строчки турнирной таблицы – с 25 на 23 место.

Следующий матч «Буран» проведет 31 октября в Тюмени против местного «Рубина». Сибиряки сейчас находятся на 17 месте с 15 очками в активе. Игра начнется в 15.00.