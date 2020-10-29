В Воронежской области пропал 34-летний мужчина с темным рюкзаком

Николая Завертяева нет дома уже 24 дня. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи добровольцев в поисках 34-летнего Николая Завертяева. Он ушел из дома 5 октября, и с тех пор никто из родственников и знакомых его не видел.

Мужчина, предположительно, может быть как в городе Борисоглебск так и в окрестностях села Алферовка Новохоперского района. Впрочем, человек он взрослый. Теоретически мог уехать и гораздо дальше. Если, конечно, с ним ничего не случилось .

Приметы Николая Завертяева: рост 180 сантиметров, худощавый, русые волосы, серо-зеленые глаза. 5 октября был одет в голубую толстовку, темные спортивные штаны, обут в темные кроссовки. При себе у него был рюкзак. Также темный.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Николай, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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