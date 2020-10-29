Под Воронежем «Мицубиси» после столкновения с грузовиком смяло в гармошку: погиб водитель

От "Мицубиси" практически ничего не осталось. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 29 октября, в 15.10 в Рамонском районе сразу после поворота на село Чертовицы, перед мостом и съездом на Воронеж, случилась авария. «Мицубиси-Чариот» влетела в грузовик «Вольво» с прицепом. Обе машины ехали в сторону Московской области.

Последствия ДТП были ужасными. «Мицубиси» буквально смяло в гармошку. Водитель японской иномарки погиб. Его личность пока установить не смогли. Шофер грузовика, 43-летний житель Ростовской области, не пострадал.

Напомним, еще одна смертельная авария 29 октября случилась в Поворинском районе. Там «шестерка» врезалась в грузовик «Даф». 65-летний водитель «Жигулей», житель Татарстана, погиб на месте. Его 62-летняя пассажирка-землячка попала в больницу.