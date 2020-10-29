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Общество

Сергей Лукин: Синхронизация инвестпрограмм естественных монополий с планами развития регионов – важное условие наращивания объемов жилищного строительства

Президент РФ подписал весомый перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета – около 100 указаний Правительству России по достижению национальных целей при реализации национальных проектов
Источник:kp.ru
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В их числе – положения, направленные на выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда».

В частности, документ предписывает Правительству РФ совместно с ПАО «Газпром», ПАО «Российские сети» и с привлечением других ресурсоснабжающих организаций уточнить их инвестиционные программы исходя из потребностей жилищного строительства, а также обеспечить согласование этих программ с органами исполнительной власти субъектов РФ в части, касающейся координации сроков осуществления мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры и сроков реализации проектов жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство.

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