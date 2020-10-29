Депутаты Воронежской областной Думы со 2 по 6 ноября проведут неделю тематических приемов по вопросам ЖКХ

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В Приемной граждан Воронежской областной Думы подведены итоги работы в третьем квартале 2020 года. В адрес народных избранников поступило более 600 обращений. В условиях пандемии обращения принимались в дистанционном режиме. Всего по итогам 9 месяцев 2020 года парламентарии решили более 2 тысяч вопросов, поступивших от воронежцев. Заявления поступали в приемную граждан регионального парламента, приемные в избирательных округах, а также в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

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