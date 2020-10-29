В Воронежской области водитель «Жигулей» врезался в грузовик и погиб

62-летнюю пассажирку госпитализировали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 29 октября, около двух часов дня на 628 километре дороги трасса «Дон»-Тамбов-Волгоград- Астрахань в Поворинском районе случилась авария, закончившаяся трагедией.

Водитель «шестерки», 65-летний житель Татарстана, совершил неудачный маневр и врезался в грузовик «Даф». Шофер фуры, 32-летний мужчина, в аварии не пострадал. А вот мужчина, руливший «шестеркой», погиб на месте ДТП. Его пассажирка, 62-летняя жительница Татарстана, получила травмы. Ее отвезли на скорой в местную больницу.

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