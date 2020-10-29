Под Воронежем столкнулись «Лада» и «Мицубиси»: ранен 19-летний парень

19-летнего пассажира "Лады" отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 29 октября, около девяти утра в поселке Ямное Рамонского района 34-летний местный житель, руливший «Ладой», поворачивал налево. При этом он не уступил дорогу ехавшему навстречу «Мицубиси-Паджеро». Иномаркой управлял 44-летний мужчина, также местный житель. Машины столкнулись.

Пассажир «Лады», 19-летний парень, житель Рамонского района, получил травмы. Подъехавшие врачи скорой приняли решение о его госпитализации. Молодого человека отвезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

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