В Воронежской области охотятся на водителей, выезжающих на встречную полосу

Из-за выездов на встречные полосы произошло более четверти смертей на дорогах в 2020 году. Фото: из архива «КП»

В региональной ГИБДД рассказали, что 29 октября они проводят рейд по дорогам области под названием «Встречная полоса». Во время него инспекторы будут ловить водителей, выезжающих на «встречку».

В полиции привели красноречивую статистику. Количество выездов на встречную полосу в Воронежской области за девять месяцев 2020 года – 160. Всего за это время зарегистрировали 2116 ДТП. То есть нарушители, едущие по «встречке», - только 5 процентов от общего числа.

Но вот по погибшим – совсем другая картина. За те же девять месяцев на дорогах области в результате ДТП ушли в мир иной 288 человек, еще 2708 получили травмы. Так вот, из-за выездов на встречную полосу погибли 77 человек (больше 25 процентов от общего числа жертв аварий), еще 250 были ранены.

В ГИБДД напоминают: за выезд на «встречку» водителям грозит штраф в пять тысяч рублей либо лишение прав на срок до полугода. А неравнодушных граждан призывают сообщать о нарушениях ПДД ближайшему наряду ДПС, либо в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02 (112).