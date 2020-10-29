Воронежстат объявил о приглашении переписчиков

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежстат ищет активных граждан региона, которые хотели бы стать переписчиками. Срок привлечения – почти один месяц. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Переписчики начнут работать с 4 апреля. Перед этим они пройдут обучение. Каждому выдадут удостоверение. Его надо будет предъявлять гражданам вместе с паспортом. Также отличать переписчика будет экипировка с фирменной символикой: шарф, жилет со светоотражающими элементами и специальный портфель-сумка для хранения документов и планшета.

При опросе населения в рамках Всероссийской переписи гражданам не надо предъявлять паспорт и какие-либо иные документы. Переписчики также обязаны обеспечить конфиденциальность собираемой информации о людях. В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставят органы МВД, они пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых объектах (воинские части, колонии и так далее) проведут сотрудники этих учреждений.

Переписчикам будет выплачено вознаграждение. Его размер составит 18 тысяч рублей. В среднем за месяц каждому предстоит опросить в среднем 550 человек. На территории Воронежской области для этого, с учетом резерва, потребуется 5 642 переписчика стационарных и счетных участков.

Желающие стать переписчиками могут уже сейчас обращаться в Воронежстат на сайте www.gks.ru/territoria или по телефонам: 255-58-35, 252-63-01, 255-75-97.