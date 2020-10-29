Жительница Воронежской области поверила в выигрыш и лишилась денег

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Павловском районе 65-летняя женщина попалась на уловку мошенников. Они убедили ее в неожиданном выигрыше, и заставили перевести им 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 29 октября.

Злоумышленники позвонили женщине и сообщили о крупном выигрыше за ранее совершенную покупку в интернет-магазине. Она поверила и продиктовала им сначала номер карты для зачисления приза, а затем и коды из поступивших смс-сообщений. В это время аферисты оформили на нее банковский кредит и зачислили ей 180 тысяч рублей заемных средств. После этого они убедили ее в том, что деньги надо снять и перекинуть их на другой счет.

Женщина поверила, нашла банкомат и сняла со счета 150 тысяч рублей. Из-за ограничений по выдаче больше снять не поучилось. В итоге она перечислила их на счет мошенников, пообещавших после всех операций деньги ей отдать. После этого, как водится, номер телефона аферистов оказался отключен, а женщина оказалась должницей банка.