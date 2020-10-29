Бывший председатель кооператива пообещал двум воронежцам квартиры и «кинул» их на 5 миллионов

Строительство аферист начал только для отвода глаз и быстро забросил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские полицейские раскрыли мошенничество на сумму более пяти миллионов рублей. Они выяснили, что в 2013-2014 годах 63-летний бывший председатель жилищно-строительного кооператива пообещал двум воронежцам, отдавшим ему немалые деньги, передать квартиры после ввода в строй домов в Центральном районе.

Чтобы создать видимость активных действий, мужчина организовал строительно-монтажные работы, оплатил «мартышкин труд» людей на сумму 1,6 миллионов рублей. А потом закончил с этими «потемкинскими деревнями». В итоге в кармане у афериста осталось еще более пяти миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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