В Воронежской области за неделю более 3 тысяч детей заболели ОРВИ

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за прошлую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 10 708 жителей Воронежской области. В целом, отметили в ведомстве, ситуация по заболеваемости вирусной инфекцией остается на одном уровне.

Санврачи также отметили, что большую часть заболевших составляют взрослые и подростки старше 15 лет (64,3 %). Среди детей до 14 лет подхватили ОРВИ 3822 человека. В процентном соотношении заболели 2% младенцев и малышей до 2 лет, 12% детей от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет - 18,7%.

Также в Росспотребнадзоре уточнили, какие вирусы чаще всего вызывали недомогание. Это – риновирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, а вот вирусов гриппа врачи не нашли, хотя вакцинация от него продолжается. Прививки сделали уже 30% воронежцев.