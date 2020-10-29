В Воронеже задержали мужчину, пытавшегося угнать автомобиль

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Бдительный сосед предотвратил угон автомобиля возле одной из многоэтажек на улице 45 Стрелковой Дивизии в Воронеже. Днем он вышел на улицу и увидел, что в «четырнадцатой» сидит незнакомый человек. Он подошел к машине, чтобы поинтересоваться, кто он, но незнакомец выскочил из салона и скрылся в неизвестном направлении. Тогда мужчина вызвал полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 29 октября, правоохранители осмотрели ВАЗ-2114 и нашли несколько технических повреждений. Их явно оставил злоумышленник, пытавшийся угнать автомобиль.

Участковые взяли из салона биологические следы и после экспертизы установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Белгорода. Молодого человека задержали в Коминтерновском районе и доставили в отдел полиции. На допросе он не стал свидетельствовать против себя.

Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент он находится в СИЗО.