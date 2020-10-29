В Воронежской области при столкновении автомобилей погиб мужчина

Авария со смертельным исходом произошла в среду, 28 октября, в Бобровском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ДТП попали два легковых автомобиля в девять часов утра в селе Анновка. По данным полиции, 59-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на полосу встречного движения. Скорее всего, он пытался совершить обгон. Однако, не увидел ехавшую на встречу иномарку. Он врезался в автомобиль «Киа Сорренто» под управлением 54-летнего жителя города Россошь.

В итоге водитель «девятки» скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.