В Воронежской области росгвардейцы задержали похитителя

Мужчина не смог далеко убежать, его задержали в соседнем дворе

Инцидент произошел в городе Россошь 28 октября. Возле одной из торговых точек испуганная женщина стала звать на помощь. На крики прибежали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие в это время улицу.

Женщина оказалась продавцом этой торговой точки. Она показала на убегающего неизвестного мужчину. У него в руках был пакет. В нем он нес украденную в магазине куртку стоимостью 3200 рублей.

В результате стражи порядка тут же задержали злоумышленника в соседнем дворе. Им оказался 26-летний житель Острогожска. Как выяснилось, ранее он уже был неоднократно судим за кражи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.