Воронежский дорожник вернул более 27 млн рублей налогов

Испугавшись тюрьмы, коммерсант выплатил деньги Фото: Из архива "КП"

Следователи прекратили дело о налоговых махинациях в отношении директора крупной воронежской компании, занимающейся строительством дорог. Руководитель предприятия избежал уголовной ответственности, так как ранее не привлекался за налоговые преступления и возместил в бюджет более 27 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области 28 октября.

По версии следствия, с 1 июля по 30 сентября 2017 года руководитель коммерческой организации создал цепочку фиктивных договоров и включал в налоговую отчетность ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольной организацией. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного НДС составила более 20 миллионов рублей.

СУ СК по Воронежской области на основании материалов региональных УФСБ и ГУ МВД возбудило уголовное дело в отношении директора фирмы по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Эта статья разрешает освободить от уголовной ответственности человека, который впервые совершил налоговое преступление и заплатил сумму недоимки, а также необходимые пени и штрафы.

Директор фирмы воспользовался этой возможностью и возместил ущерб с учетом пени на сумму более 27 миллионов рублей.