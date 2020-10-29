Ночью на воронежской трассе полыхал автомобиль

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области 28 октября сгорел очередной автомобиль. На этот раз полыхала машина «ВАЗ 2111». Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в Аннинском районе на автодороге Курск-Саратов.

Пожар вспыхнул примерно в 21:16. На место оперативно выехали спасатели. Они справились с возгоранием за считанные минуты. Пожар был ликвидирован в 21:37. К счастью, никто из людей не пострадал. А вот машину огонь полностью уничтожил. Из-за чего произошло возгорание, специалисты сейчас выясняют.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101»