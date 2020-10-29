На окраине Воронежа снова нашли коробки с просроченной вакциной от сибирской язвы

Фото предоставлено Управлением ветеринарии Воронежской области

На окраине Воронежа снова нашли выброшенную вакцину, которая предназначалась для привития крупного рогатого скота от сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. Об этом сообщили в управлении ветеринарии области 28 октября.

Как оказалось, препарат подлежал утилизации. На место, где нашли коробки с опасным препаратом, выезжали представители управления ветеринарии Воронежской области, Воронежской станции по борьбе с болезнями животных и управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. А также были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Была проведена тотальная проверка. Как сообщили ветеринары, просроченная вакцина действительно принадлежит Федеральному казенному предприятию «Орловская биофабрика». Препарат был передан по договору на утилизацию московской организации ООО «Экосервис». Но сотрудники фирмы ее не стали уничтожать, а просто выбрасывают на улицу, причем делают это неоднократно.

По статье 28 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за подобные действия предусмотрена дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. После проверки фактами заинтересовались следственные органы. На основании переданных материалов сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После этого будет определено, какая именно ответственность может грозить фирме, выбрасывающей на улицу коробки с просроченной вакциной.

До этого найденные биологические препараты находятся на хранении в подведомственном управлению ветеринарии Воронежской области бюджетном учреждении.