Под Воронежем парень осужден за жестокое избиение несовершеннолетнего

Парень не только получил условный срок, но и заплатит компенсацию за моральный вред Фото: из архива "КП"

Бутурлиновский районный суд вынес приговор 18-летнему молодому человеку за причинение вреда здоровью средней тяжести 16-летнему парню (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Об этом рассказали в суде 28 октября.

Жителю Таловского района, приехавшему в Бутурлиновку учиться в местном колледже, не понравилось, что годом младше студент сделал ему замечание по поводу вызывающего поведения. По версии следствия, инцидент произошел в июне 2019 года. Отреагировав на замечание, осужденный повалил на тротуарную плитку 16-летнего парня и жестоко избил его.

Было возбуждено уголовное дело. Плюс представитель потерпевшего подал иск о взыскании морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание – 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Гражданский иск удовлетворен частично. Он должен будет выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.