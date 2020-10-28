На дороге в Воронежской области сгорел ВАЗ-2114

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Днем в среду, 28 октября, в Новохоперском районе на автодороге г.Новохоперск - с. Е.Колено загорелся ВАЗ-2114. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного в 14.09. Пожарные прибыли на место в считанные минуты, но огонь распространялся еще быстрее. Ликвидировать очаг возгорания удалось в 14.19. Но к этому времени от машины осталась лишь груда обгоревшего металла.

Причину пожара установят эксперты. По данным пресс-службы ГУ МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. На ликвидации пожара работали два пожарных отделения в составе шести человек и две машины техники.