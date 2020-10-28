Эпидемиологи рассказали, кто из жителей Воронежской области стал чаще болеть коронавирусом

фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Воронежской области глава управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев обнародовал данные заболеваемости за прошлую неделю. Эпидемиологи отмечают рост заболеваемости на 13% по сравнению с предыдущим периодом. Доля среднетяжелых форм течения болезни достигла 27%, тяжелых – держится на уровне 1%.

На долю жителей районов приходится почти 66% заболевших. Воронежцев в ковидной статистике – 34,1%. Среди заболевших за неделю на 27% выросла доля служащих, на 24% - медработников, на 26% - неработающих и на 9% - пенсионеров. По-прежнему, чаще всего вирус подхватывают представители активной части населения. Детей среди заболевших 8,4%.