Жителя Воронежской области отправили на 300 часов работ за хранение конверта с коноплей

Суд признал вину 24-летнего жителя Панинского района в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Как установило следствие, молодой человек в начале июня этого года обнаружил недалеко от своего дома куст конопли. Сорвал растение, принес его домой, высушил, а затем хранил в бумажном конверте на верхней полке шкафа в гараже.

Там тайник и обнаружили в ходе обыска сотрудники полиции. Найденный порошок отправили на экспертизу, которая подтвердила в нем содержание наркотического вещества массой менее 100 граммов, что считается значительным размером.

Подсудимый свою вину признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке судебного разбирательства.

Учитывая данные о личности подсудимого, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, ему назначили 300 часов обязательных работ. 27 октября 2020 года приговор суда вступил в законную силу.