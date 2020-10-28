Вечерняя поездка в маршрутном такси стоила воронежцу 54 тысячи

Дорого обошлась 29-летнему воронежцу вечерняя поездка в такси. В тот момент, когда молодой человек пытался расплатиться с водителем за поездку, неизвестный пассажир выхватил из рук потерпевшего кошелек и выпрыгнул из салона. Попытку задержать грабителя успеха не принесли. В кошельке находились 54 тысячи рублей. Молодой человек написал заявление в полицию.

Проведя комплекс мероприятий, полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Под подозрением оказался ранее судимый за карманные кражи 36-летний воронежец. Оперативники задержали его дома и доставили в полицию. Там мужчина признался в нападении на пассажира. Но похищенных денег у задержанного не оказалось – он успел потратить их на личные нужды. В итоге законному владельцу вернули лишь найденный в квартире у подозреваемого пустой кошелек.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание в виде заключения на срок до 4 лет.